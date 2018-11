Vakbonden blokkeren toegangspoorten bij Infrax in Torhout Bart Huysentruyt

08 november 2018

11u25

De spontane stakingsactie bij Infrax in Torhout is ook vandaag nog niet van de baan. De vakbonden hebben de toegangspoorten van het bedrijf afgesloten, waardoor niemand naar binnen kan.

De leden van de socialistische vakbond ACOD hebben gisteren spontaan het werk neergelegd bij Infrax in Torhout. Er hingen rode vlaggen buiten aan het opvallende groene gebouw langs de Noordlaan. Zowat de helft van de 350 werknemers nam gisteren deel aan de actie. De werknemers vrezen dat ze minder gaan verdienen, nu Infrax wordt overgenomen door Eandis. De nieuwe naam wordt Fluvius. De directie wil van de hervorming gebruikmaken om te besparen op de personeelsstatuten.

“We zijn in onderhandeling over de voorwaarden voor de Infrax West-medewerkers”, bevestigt woordvoerder Bjorn Verdoodt. “Er liggen goede voorwaarden op tafel. De belangrijkste diensten zijn gelukkig nog operationeel. We hopen dat de vakbond opnieuw aan tafel schuift.”

Ook vandaag gaat de actie gewoon voort. De vakbonden hebben de toegangspoorten van het bedrijf afgesloten. Er kan niemand komen werken.