Vakbonden blokkeren in heel het land Proximus-gebouwen TT

22 november 2019

10u56

Bij Proximus zijn er over het hele land acties van het personeel. Aan verschillende administratieve gebouwen staan blokkades bij de ingangen, zegt de socialistische vakbond. De achterban van die vakbond heeft de herstructureringsplannen bij het telecombedrijf met een meerderheid van 93 procent verworpen. Proximus zegt dat de hinder voor de klant binnen de perken blijft.

Volgens CGSP-vakbondsman Laurent Malengreau wordt de actie in het zuiden van het land erg goed opgevolgd. Vakbondsmilitanten blokkeren verschillende gebouwen van de telecomprovider in Luik, Thimister, Libramont en Namen. Ook in Vlaanderen zouden er acties zijn. In Nijvel zal een Proximus-winkel dicht blijven, mogelijk zullen er nog volgen.

De militanten van de socialistische vakbond willen niet weten van de plannen van de directie om een herstructurering door te voeren. Na maanden onderhandelen zonder een akkoord te bereiken, legden de vakbonden de voorstellen de voorbije dagen voor aan hun achterban. Wellicht zal maandag duidelijk worden wat ACV erover denkt. Als de christelijke vakbond wel groen licht geeft, is er alsnog een tweederdemeerderheid in het paritair comité om een akkoord te sluiten.