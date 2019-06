Vakbonden blazen loonoverleg met banken op jv

20 juni 2019

06u45

Bron: belga 0 Economie Het is oorlog tussen vakbonden en werkgevers in de bank­sector over het loonakkoord. In een open brief hekelen de bonden de stroeve opstelling van de banken bij de onderhandelingen in het paritair comité. Dat melden De Standaard en Het Nieuwsblad.

De brief die vandaag wordt gepubliceerd, komt er na een problematische eerste vergadering over het invullen van de loonnorm van 1,1 procent. Het gaat om de zogenaamde IPA-norm, die bepaalt hoeveel de lonen dit en volgend jaar mogen stijgen bovenop de index en de ­barema's.

In sommige sectoren is het ­invullen van de IPA-norm van 1,1 procent al vrij goed opgeschoten, maar in de banksector staat men nog vrijwel nergens. Een eerste vergadering, afgelopen dinsdag, liep uit de hand. De banken gaven er, ­volgens de vakbonden, de boodschap dat er geen enkele ruimte was voor de IPA-norm. De loonvoorwaarden in de banksector zouden nu al te hoog zijn en de sector zou tegen vele uitdagingen aankijken.

Een koude douche voor de bonden. "We hebben al ­akkoorden gesloten over meer flexibiliteit, en we gaan mee in de redenering van de sector. Maar 0,0 procent is 0,0 procent respect voor de inspanningen van de werknemers", zegt Elke Maes van ACV Puls.

Karel Van Eetvelt, CEO van de bankenfederatie Febelfin, spreekt tegen dat er geen marge zou zijn. "Er zijn wel mogelijkheden." Hij wou die echter niet ­nader toelichten.