Vakbonden bereiken akkoord over zware beroepen bij ambtenaren: politie, militairen en brandweer al zeker op de lijst SVM

23 mei 2018

20u13

Bron: Belga 122 Economie Er is een consensus bereikt tussen de vakbonden en de overheid over wie nu precies binnen de overheid een zwaar beroep uitoefent. Dat zegt Luc Hamelinck, de voorzitter van ACV Openbare Diensten.

Binnen het comité A, het hoogste overlegorgaan voor de ambtenaren, vond vandaag cruciaal overleg plaats over het dossier van de zware beroepen. Na meer dan tien uur onderhandelen is er een akkoord over een wettelijk kader bereikt. Er is alvast een lijst overeengekomen met zware beroepen. Staan alvast op de lijst: onder meer politie, militairen en brandweer. Er staat ook onderwijzend personeel op de lijst, maar het is niet duidelijk of het om het voltallige lerarenkorps gaat.

Stress verzwarend criterium

Wie een zwaar beroep heeft, zal ofwel vroeger met pensioen kunnen ofwel een hoger pensioen krijgen. Het systeem moet normaal in 2020 van kracht worden. De regering is het in maart eens geraakt over een kader.

Zo zijn er criteria vastgelegd waaraan een 'zwaar beroep' moet voldoen: fysiek zwaar werk, een belastende werkorganisatie of gevaarlijk werk. Stress kan in rekening worden gebracht als verzwarend criterium. Mensen met zware beroepen zullen tussen twee en zes jaar vroeger met pensioen kunnen, maar nooit voor de leeftijd van 60 jaar.

"Gematigd positief"

Voor het overheidspersoneel is nu dus een akkoord bereikt. De christelijke en liberale vakbond zijn alvast akkoord. "Maar wel onder de voorwaarde dat de regering zijn fiat geeft", aldus François Fernandez van de liberale overheidsvakbond VSOA.

De socialistische vakbond zegt het ontwerpakkoord eerst te zullen voorleggen aan de achterban. "We zijn gematigd positief over enkele technische zaken", aldus voorzitter Chris Reniers. "Daar is vooruitgang geboekt".

Zo zullen contractuelen en tijdelijken bij de overheid op dezelfde manier behandeld worden als statutairen. Ook de overgangsmaatregelen worden uitgebreid en verworven rechten uit het verleden mogen meegenomen worden. Reniers zegt echter dat ze nog steeds geen lijst onder ogen heeft gekregen. "De lijst bestaat, maar wij hebben ze nog niet gezien."

Lastiger in privésector

Ook binnen de privésector zijn er onderhandelingen over wie nu al dan niet een zwaar beroep uitoefent. Dat overleg verloopt moeizamer en is veel complexer. Vakbonden en werkgevers zien het niet meteen zitten om een lijst van zware beroepen op te stellen, wegens veel te complex. Ze willen liever werken met criteria. Het water tussen beide is ook nog erg diep.