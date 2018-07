Vakbonden Air France willen reiziger ontzien in zomer KVE

23 juli 2018

20u07

Bron: Belga 0 Economie De vakbonden rondom Air France houden zich tot na de zomer koest in het loonconflict met de Franse luchtvaartmaatschappij. Pas op zijn vroegst in september worden de acties bij de zustermaatschappij van KLM weer hervat. De bonden zeggen de reizigers in de zomer te willen ontzien.

Eerder dit jaar liep de spanning bij Air France door het loonconflict hoog op. Er werd meerdere dagen gestaakt, wat de resultaten van moederbedrijf Air France-KLM flink onder druk zette. De topman verbond zijn lot in mei aan een stemming van het personeel over het finale loonbod en toen dat werd verworpen stapte hij op.

Air France heeft sindsdien als standpunt dat er eerst een definitieve vervanger moet zijn voor de loononderhandelingen kunnen worden hervat. De tijdelijke top zegt daarvoor geen mandaat te hebben. De verwachting is dat de komende weken een opvolger voor Janaillac wordt voorgesteld. De vakbonden zeggen in september "met of zonder topman" de acties te hervatten.