Vakbond waarschuwt voor "woelig najaar" bij KBC kv

03 oktober 2018

18u26

Bron: Belga 6 Economie De liberale vakbond bij bank-verzekeraar KBC waarschuwt via een open brief voor de hoge werkdruk. Als de directie dit signaal naast zich neerlegt, dreigt een "woelig najaar", waarschuwt ACLVB vandaag in de open brief die via Facebook te lezen is.

ACLVB verwijst naar verschillende hervormingen zoals de clustervorming van kantoren of KBC Live, het 'bankkantoor op afstand'. "Iedereen zit niet op het tandvlees maar erdoor", valt te lezen. De vakbond verwijst naar een groot aantal burnouts, depressies of langdurige zieken. "Een groot aantal medewerkers voelt zich niet meer goed in dit bedrijf! Hoe ver laten jullie dit nog gaan?"

Volgens de vakbond stellen de werknemers zich door de "kort opeenvolgende wijzigingen" de vraag wat de langetermijnvisie van KBC is. De werknemers hebben in 2008 de bank door de bankencrisis geloodst, klinkt het nog. "Vergeet niet dat het succes van het bedrijf berust op de tevredenheid en de motivatie van haar medewerkers."

Dat een woelig najaar dreigt, is niet de kern van de communicatie, legt men bij de vakbond uit. "Er ligt geen actieplan klaar of zo." De brief is een signaal vanuit de basis en kwam er omdat het gevoel leeft dat het ongenoegen niet altijd doorgegeven wordt aan de top van het bedrijf. De open brief geeft "het ongenoegen dat we meer en meer zien terugkomen bij het personeel" weer, klinkt het. "We willen een signaal geven aan de directie dat het personeel er stilaan genoeg van heeft. De onvrede sijpelt ook door bij de klanten." Die zouden de gevolgen naar de service toe merken.