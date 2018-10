Vakbond vraagt premier Michel dossier Ryanair naar zich toe te trekken Redactie

05 oktober 2018

20u01

Bron: belga 0 Economie De LBC en zijn Franstalige evenknie CNE vragen premier Charles Michel in een brief wat hij wil ondernemen opdat Ryanair "onmiddellijk en zonder onderhandelingen" het Belgische arbeidsrecht zou respecteren. De christelijke bediendebonden betreuren andermaal dat het onmogelijk is om te onderhandelen met de Ierse luchtvaartmaatschappij, luidt het in de brief .

De vakbonden benadrukken dat Europees commissaris van Werk Marianne Thyssen na een recente ontmoeting met de Ryanair-baas, Michael O'Leary, zei dat de nationale wetgeving onmiddellijk toepasbaar is en dat daarover niet te onderhandelen valt.

Omdat ook andere vertegenwoordigers van het personeel hebben vastgesteld dat het onmogelijk is om met Ryanair te onderhandelen, richten LBC en CNE zich tot premier Michel. Ze vragen Michel wat hij als uitvoerende macht wil doen opdat dat wat de Europese Commissie vindt, onmiddellijk en zonder onderhandelen toepasbaar is in België.

De brief werd ook gericht aan de ministers van Werk en Mobiliteit, Kris Peeters en François Bellot.