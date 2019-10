Vakbond roept op tot prikacties bij Lufthansa in Duitsland op zondag KVE

14 oktober 2019

17u38

Bron: Belga 0 Economie De vakbond Ufo, die de Duitse stewards vertegenwoordigt, roept op tot prikacties bij luchtvaartmaatschappij Lufthansa zondagvoormiddag op de luchthavens van Frankfurt en München. Ook acties bij andere luchtvaartmaatschappijen van de groep in Duitsland zijn mogelijk, aldus Ufo-voorzitter Daniel Flohr in een videoboodschap.

De actie in Frankfurt en München zou plaatsvinden tussen 06.00 en 11.00 uur. De vakbond heeft ook opgeroepen tot acties bij Germanwings, Eurowings, CityLine en SunExpress.

Lufthansa noemt de staking illegaal, en verzekert dat ze alle geplande vluchten op 20 oktober wil laten doorgaan, klinkt het in een mededeling. De maatschappij meldt ook gerechtelijke stappen tegen Ufo te overwegen.

Volgens Flohr hoopt Lufthansa dat voldoende mensen toch gewoon zullen werken om alle vluchten te laten vertrekken, en heeft de maatschappij aan de vakbond laten weten dat er geen noodplan wordt opgesteld voor de reizigers. "Het risico op annulaties op het laatste moment is compleet onverantwoord tegenover de reizigers", zegt hij. Ufo beschuldigt Lufthansa ervan een machtsstrijd tegen de vakbonden te voeren.

Lufthansa is naar de rechter gestapt tegen het recht van Ufo om deel te nemen aan de onderhandelingen over een collectieve arbeidsovereenkomst, nadat de vakbond in maart de arbeidsovereenkomsten met Lufthansa had opgezegd. Een rechter in Frankfurt oordeelde onlangs dat die opzegging op een legale manier gebeurde. De luchtvaartmaatschappij onderhandelt momenteel met vakbond Verdi, de rivaal van Ufo, over een nieuwe cao.

Lufthansa, inclusief alle dochtermaatschappijen, is de grootste luchtvaartmaatschappij in Europa op vlak van passagiers.