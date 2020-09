Vakbond reageert op dwangsommen van AB InBev in Jupille: “Als er agressiviteit van onze kant zou zijn, zou de politie reageren” redactie

Bron: Belga 68 Economie De socialistische vakbond ontkent de verklaringen van de directie dat er een “agressieve atmosfeer, van sabotage en bedreiging” heerst bij de brouwerij AB InBev in Jupille (provincie Luik). Bij de brouwerij is vorige week een staking uitgebroken, na een reeks coronabesmettingen. Dat gaat gepaard met blokkades van het gebouw. AB InBev laat in reactie daarop voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf dwangsommen uitvoeren.

Bij de brouwerij van AB InBev in Jupile is vorige week een staking uitgebroken, na een reeks coronabesmettingen. Dat gaat gepaard met blokkades van het gebouw. Volgens verslagen van een deurwaarder is er evenwel ook sprake van “een agressieve sfeer ter plaatse, sabotage en een gevaarlijke context waarin de vakbond zelfs iemand die verplicht in quarantaine moest verzamelde rond de stakingsposten”. Daarom heeft een rechter eerder deze week beslist dwangsommen op te leggen aan mensen die de brouwerij blokkeren en verder gaan dan wat het stakingsrecht toelaat.

De vakbond reageert

De socialistische vakbond is het niet eens met de verklaringen van de directie. Vakbondsafgevaardigde José Borego zegt niet te zien waar er agressiviteit of sabotage zou zijn. “De aanhangwagens die de toegang voor de vrachtwagens blokkeerden, zijn al enige tijd weggehaald en we verhinderen niemand de toegang, noch de vrachtwagens noch de werknemers. We blokkeren de in- en uitgangen niet”, aldus Borego. “De afgelopen dagen is de politie dag en nacht aanwezig, ook in burger. Als er agressiviteit van onze kant zou zijn, zou de politie reageren.”

Volgens de afgevaardigde is er eerder agressiviteit en bedreiging van de kant van de directie. “Men stuurt dag en nacht sms’en naar de werknemers om hen aan te zetten te gaan werken, men zegt dat de stakingspost is opgeheven. Men gebruikt bedreigingen op de seizoenarbeiders en doet hen vrezen niet te zullen mogen aanblijven. De directeur heeft me in persoon verboden te gaan praten met wie dan ook. Als ik informatie wil meegeven, kan ik enkel via de officiële organen gaan door een personeelsvergadering te vragen. En hij heeft daaraan toegevoegd dat hij daartegen gekant is.”

Nog volgens de vakbondsafgevaardigde hebben enkele werknemers woensdag de beschikking van de rechtbank bij hen thuis gekregen, terwijl de gerechtsdeurwaarder die nooit aan de stakingspost heeft getoond en geen identiteiten heeft genoteerd. “Dat is gewoon illegaal”, zei hij.

Personeelsdirecteur

De socialistische vakbond FGTB vindt dat de directie in Jupille te laat is opgetreden nadat een coronahaard opdook in de logistieke afdeling van de brouwer. Er wordt sinds vorige donderdag gestaakt. De vakbond eist dat de personeelsdirecteur en de preventieadviseur opzij worden geschoven. AB InBev weigert dat echter.

Na de staking in de AB InBev-brouwerij in het Luikse Jupille, leggen ook de werknemers in Vlaamse vestigingen in Leuven en Hoegaarden het werk donderdag neer. De impact is beperkt en er zijn geen blokkades.

De directie van AB InBev zegt in een reactie dat ze blijft openstaan voor dialoog. “Alle genomen maatregelen in het kader van COVID-19 zijn doeltreffend en effectief.” “Dat blijkt uit het grote aantal negatieve tests. De brouwer doorstond ook met glans meerdere onverwachte inspecties van het federale ministerie van werk en de politie.”

