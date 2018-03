Vakbond niet ongerust over tewerkstelling op Gentse site ArcelorMittal jv

22 maart 2018

18u23

Bron: belga 0 Economie Bij de Gentse hoogoven van ArcelorMittal vrezen de vakbonden niet voor de tewerkstelling na het nieuws dat de Luikse vestiging mogelijk verkocht moet worden. De staalreus neemt in Italië het bedrijf Liva over, waardoor het een monopolie krijgt op bepaalde lijnen.

De Europese Commissie oordeelt nu over een plan waarbij het concern enkele activiteiten afstoot. De directie kan ook na een informatiemoment met de vakbonden vanmiddag geen uitsluitsel geven over de toekomst van de Gentse vestiging. Maar in vakbondskringen klinkt voorlopig geen ongerustheid over de tewerkstelling.

De vakbonden twijfelen eraan of het pakket maatregelen dat de staalreus moet nemen om haar dominante positie in bepaalde marktsegmenten aan te pakken invloed zou hebben op de activiteiten in Gent. De directie verklaarde eerder dat "het een pakket heeft voorgesteld aan de Europese commissie". Het pakket wordt uitgetest en de directie "hoopt op een snelle beslissing". Welke vestigingen deel uitmaken van die onderhandelingen, wil de directie niet kwijt.