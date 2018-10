Vakbond ACV eist vaste contracten voor fietskoeriers Uber en Deliveroo HR

10 oktober 2018

16u52

Bron: Belga 1 Economie ACV-Jongeren en ACV-Transcom eisen dat bedrijven z oals Deliveroo en Uber in de toekomst werken met vaste contracten. De vakbonden hielden vandaag een bevraging bij een 30-tal Leuvense fietskoeriers over hun werkomstandigheden.

"We hebben vandaag drie soorten fietskoeriers ontmoet", zegt Jeroen van Ranst van ACV-Jongeren. "Naast studenten en anderen die dit werk als bijverdienste doen, heb je een groep die moeilijk op de arbeidsmarkt terecht kan en dit werk als zelfstandige doen. Voor de grootste groep gaat het echter om onbelast bijverdienen tot circa 6.130 euro per jaar. Door de duidelijke opdrachten die ze krijgen en het welbepaald aantal uren dat ze werken doen zij allen feitelijk het werk van een werknemer en moet hen een vast contract worden aangeboden. Bedrijven als Take Away die wel werken met vaste contracten bewijzen dat dit kan."

Verzekering

Een ander probleem is het schrijnend gebrek aan informatie bij deze fietskoeriers over hun statuut. "Bij de studenten en anderen die deze job doen als bijverdienste, was er bijna niemand die goed wist of en in welke mate men verzekerd was in geval van arbeidsongeval of bij schade aan derden. Wie betaalt de schade als men bijvoorbeeld de pizza laat vallen. Ook daar moeten initiatieven genomen worden. Ook wij als vakbond zullen die informatietaak in de toekomst op ons nemen", aldus Jeroen Van Ranst.