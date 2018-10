Unox komt met vegetarische rookworst Redactie

01 oktober 2018

06u56

Bron: ANP 1 Economie Worstenfabrikant Unox komt met een vegetarische variant van zijn bekende rookworst. Het heeft het bedrijf naar eigen zeggen jaren van onderzoek en ontwikkeling gekost om de vleesvervanger dezelfde "smaak, vorm en bite" van een echte rookworst te geven.

Met de vegetarische worst probeert Unox in te spelen op de groeiende groep vegetariërs en flexitariërs in Nederland. Die laatste groep eet af en toe vegetarisch. Er zitten onder meer plantaardige oliën, eiwitten van erwten en eiwitten van kippeneieren in de nepworst.

Meer makers van vleessnacks zetten de laatste tijd in op vegavarianten van hun producten. Zo werd onlangs bekend dat Mora de handen ineen heeft geslagen met De Vegetarische Slager. Hun vegetarische kroket ligt naar verwachting begin volgend jaar in de supermarkt. Unox bracht in 2016 zelf al Vegetarische Gehacktballetjes op de markt. Het bedrijf is van plan de komende tijd nog meer vleesloze producten in zijn assortiment op te nemen.