Unizo wil dat verbod op exclusief elektronisch betalen wordt geschrapt

16 oktober 2019

07u12

Ons land hinkt achterop op het vlak van elektronisch betalen. En daar moet volgens zelfstandigenorganisatie Unizo dringend iets aan gedaan worden. De organisatie pleit ervoor het verbod op enkel elektronisch betalen te schrappen. Dat schrijven Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg vandaag.

Bijna een op de vijf zaken in ons land aanvaardt alleen maar elektronische betalingen. En daarmee zijn ze eigenlijk onwettig bezig, want dat is nog altijd verboden. "Er gebeurt geen actieve controle op", zegt Lieven Cloots, juridisch adviseur bij de studiedienst van Unizo, "maar het kan wel dat een controleur het aanstipt bij een algemene inspectie en dat er dus een probleem van wordt gemaakt."

Elektronisch betalen in de lift

De zelfstandigenorganisatie zal er dan ook vandaag in een hoorzitting in de Kamer op aandringen om dat verbod te schrappen. Niets te vroeg, want het elektronisch betalen zit in de lift. In België gebeurt vandaag ongeveer 10 procent van alle elektronische betalingen contactloos. Het Europese gemiddelde ligt echter op 47 procent en bij de Tsjechen is dat zelfs in 93 procent van de gevallen. Er is dus nog wel wat werk aan de winkel in ons land, luidt het.