Unizo naar rechter tegen bijkluswet Vandaag stemming in Kamer Dieter Dujardin en Heidi Gabel

07 juni 2018

05u00 1 Economie Unizo stapt naar het Grondwettelijk Hof als de Kamer van Volksvertegenwoordigers vandaag de nieuwe wet op het onbelast bijklussen goedkeurt. "Deze regering installeert oneerlijke concurrentie."

Het is bijna een jaar geleden dat premier Michel een zomerakkoord afklopte waarin alle regeringspartijen wat lekkers kregen. Voor Open Vld was dat het onbelast bijklussen tot 6.000 euro per jaar. Maar de liberale trofee liep maanden vertraging op, doordat het parlement van de Franse Gemeenschap een belangenconflict inriep. Al die tijd probeerde zelfstandigenorganisatie Unizo de wet bij te sturen, maar de meerderheid plooide niet.

Vandaag wordt er gestemd. Als het een 'ja' wordt, ziet gedelegeerd bestuurder van Unizo Danny Van Assche zich genoodzaakt om een middel in te zetten dat hij naar eigen zeggen niet graag gebruikt: een procedure bij het Grondwettelijk Hof ter vernietiging van de bijkluswet.

Alternatief circuit

"Wij gunnen mensen die bij hun buren het gras afrijden een bijverdienste, maar hier dreigt een alternatief circuit te ontstaan, waarbij hoveniers, aannemers, schilders en loodgieters oneerlijke concurrentie krijgen van hun eigen werknemers", zegt Van Assche. "We zijn vooral bezorgd over het feit dat de opgelegde beperkingen amper gelden voor platformen zoals Deliveroo en AirBnB. Dat zal leiden tot nieuwe systemen, die reguliere ondernemers in bijvoorbeeld de horeca met zeer goedkope tijdelijke arbeid beconcurreren."

Lees het hele verhaal in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!