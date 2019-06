Unizo boos omdat Europa geen geld voorziet voor brexit-gevolgen bij kmo's TT

10 juni 2019

17u51

Bron: Belga 0 Economie Unizo aanvaardt niet dat de Europese Commissie geen extra hulp zal voorzien voor bedrijven bij een no-dealbrexit. Dat stelt de ondernemersorganisatie in een persmededeling. Eerder bepleitte onder meer Unizo dat Europa financiële middelen zou vrijmaken voor bedrijven die op zoek moeten naar alternatieve exportmarkten en daarbij heel wat hulp en expertise kunnen gebruiken.

"Gelukkig heeft Vlaanderen wel subsidies voorzien, onder meer om met de steun van Flanders Investment & Trade (FIT) andere afzetmogelijkheden te onderzoeken", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo. "Maar we hadden hier toch ook op meer Europese solidariteit gerekend van die lidstaten voor wie de impact van de brexit minder groot is."

Unizo herhaalt ook haar eis om bij een effectieve brexit (met of zonder deal) een voldoende ruime overgangsperiode te voorzien voor de nieuwe douaneformaliteiten. "Nu geldt 31 oktober als nieuwe einddatum.

Maar net als de afgelopen jaren weten onze bedrijven nog altijd niet wáár ze zich precies moeten op voorbereiden. De uitkomst is nog altijd onduidelijk", vindt Danny Van Assche. "Net daarom verwachten we dat de douanediensten zich soepel opstellen in de periode meteen na de effectieve brexit.”