United Airlines voorziet niet om deze zomer met Boeing 737 MAX te vliegen

22 januari 2020

19u56

Luchtvaartmaatschappij United Airlines is niet van plan om de Boeing 737 MAX deze zomerperiode in te zetten. Dat heeft United Airlines vandaag gemeld.

Boeing had een dag eerder laten weten niet te denken de nodige toelatingen voor het opnieuw in dienst nemen van het toestel te kunnen verkrijgen voor midden dit jaar.

"We zijn bezig om de impact (van de laatste aankondigingen van Boeing, nvdr.) op onze kalender te evalueren, maar we gaan er niet van uit de MAX deze zomer in te zetten", zei Andrew Nocella, commercieel directeur van United Airlines tijdens een telefoonconferentie met analisten.



Het toestel 737 MAX wordt al meer dan tien maanden aan de grond gehouden, na twee ongevallen waarbij 346 mensen om het leven kwamen.