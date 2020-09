Unicef: corona duwde al 150 miljoen extra kinderen in armoede RL

17 september 2020

03u40

Bron: Belga 1 Economie De coronapandemie en lockdownmaatregelen hebben 150 miljoen meer kinderen in de armoede geduwd. Dat blijkt uit een analyse die donderdag werd gepubliceerd door Unicef en Save the Children.

Sinds de start van de uitbraak is het aantal kinderen dat in armoede leeft in lage- en middeninkomenslanden met 15 procent gestegen, waardoor het in totaal nu al om ongeveer 1,2 miljard arme kinderen gaat, aldus de organisaties.

Kinderen die onderwijs mislopen, hebben meer kans op kinderarbeid, gedwongen huwelijken en armoede Inger Ashing, CEO van Save the Children.

In het rapport waarschuwen onderzoekers dat 's werelds armste kinderen steeds armer worden. Ze wijzen er op dat de situatie de komende maanden wellicht nog zal verslechteren. “Gezinnen die op het punt stonden om aan de armoede te ontsnappen, werden er opnieuw ingetrokken, terwijl anderen voor het eerst zulke ellende ervaren", verklaarde Unicef-topvrouw Henrietta Fore in een persbericht. "Het meest zorgwekkende is dat we momenteel nog altijd dichter bij het begin staan van deze crisis dan bij het einde ervan.”

De organisaties roepen regeringen wereldwijd op om snel en beter in te zetten op de toegang tot de gezondheidszorg, een uitbreiding van de sociale bescherming en leren op afstand. “Kinderen die onderwijs mislopen, lopen meer kans om blootgesteld te worden aan kinderarbeid, gedwongen huwelijken en een vicieuze cirkel van armoede", benadrukte Inger Ashing, CEO van Save the Children.

Voor de analyse werd gebruik gemaakt van data uit meer dan 70 landen. Daarbij werd gekeken of en hoeveel kinderen onderwijs, medicatie, huisvesting, voedsel, sanitaire voorzieningen en/of water tekortkomen.

