Unequal Pay Day: "Vanaf vandaag tot einde van jaar werken vrouwen in Europa gratis" IB

04 november 2019

04u28

Bron: Belga 5 Economie De vrouwenbewegingen zij-kant en PES Women (Party of European Socialists) hebben 4 november 2019 uitgeroepen tot Europese ‘Unequal Pay Day’, de symbolische dag voor ongelijk loon.

Op jaarbasis verdienen vrouwelijke werknemers in Europa immers nog steeds 16 procent minder dan mannen, waardoor ze vanaf 4 november "gratis en voor niets werken" tot 31 december, aldus zij-kant in een mededeling.

De organisatie voert vandaag samen met PES Women een ‘out of office’-campagne. Wie mailt naar een werkneemster van zij-kant of één van de Europese zusterorganisaties, krijgt een automatisch afwezigheidsbericht met daarin de boodschap dat ze voor de rest van het jaar afwezig is. Vragen mogen doorgestuurd worden naar mannelijke collega's.

20 oktober

Volgens de jongste gegevens van de federale overheidsdienst Economie bedroeg de loonkloof tussen vrouwen en mannen in de privésector in België 20 procent in 2016, als rekening wordt gehouden met de gemiddelde brutomaandlonen van voltijds en deeltijds werkenden. In ons land valt Unequal Pay Day dus al op 20 oktober, preciseert de mededeling.

De loonkloof blijkt volgens zij-kant in veel gevallen eigenlijk een loopbaankloof te zijn. Zo werken vrouwen vaker dan mannen deeltijds, houden ze zich meer met de opvoeding van de kinderen bezig, nemen ze vaker zorgverlof op en botsen ze vaker op het glazen plafond.

Collectieve arbeidsduurvermindering

Om de kloof te dichten stelt de organisatie onder meer een collectieve arbeidsduurvermindering voor tot bijvoorbeeld een dertig-urige werkweek, die zowel vrouwen als mannen de kans zou geven een carrière uit te bouwen én tijd te maken voor zorgtaken.