Uitzendbureau geeft tot 1.500 euro weg aan wie vacature helpt invullen IB

01 maart 2018

07u06

Bron: Het Laatste Nieuws 297 Economie De krapte op de arbeidsmarkt dwingt de uitzendsector tot drastische én ongewone maatregelen. HR-bedrijf Accent ziet zich bijvoorbeeld genoodzaakt om premies uit te geven om hun 11.000 vacatures in te vullen. Wie iemand voor een gegeerd (knelpunt)beroep aanbrengt, kan tot 1.500 euro krijgen, wie een ‘gewone’ werkkracht aanbrengt kan rekenen op een premie van honderd tot honderdvijftig euro.

Concreet gaat Acccent ‘prijskaartjes’ hangen aan elke vacature die op de sollicitatie-app SWOP verschijnt. Die prijskaartjes variëren van 60 tot maar liefst 1.500 euro voor de vacatures waarvoor het moeilijkst mensen te vinden zijn – vooral in de ICT-sector. "De ene IT'er kent andere IT'ers en de ene ingenieur kent er andere. Het is logisch dat we mensen belonen om ons te helpen", klinkt het bij Accent.

Accent hoopt dat mensen de vacatures massaal gaan delen op sociale media en er zelfs ‘handeltjes’ mee opzetten door zoveel mogelijk links te delen. Als iemand de job binnenrijft, krijgt de persoon via wie diegene voor het eerst van de job hoorde, de beloofde premie. Om alle 11.000 vacatures in te vullen, maakt Accent een miljoen euro vrij.