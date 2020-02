Uitzendbureau gaat op huisbezoek: "Of op café als sollicitanten liever niet thuis afspreken” SPS

06 februari 2020

11u43

Bron: Belga 0 Economie Het Nederlandse uitzendkantoor Pro Industry maakt sinds kort werk van 'thuissollicitaties' bij jobkandidaten. "Voor veel mensen is het een belemmering om ons kantoor in centrum Antwerpen te bereiken", klinkt het.

Een uitzendconsulent van Pro Industry was vanochtend op bezoek bij een sollicitant in Willebroek. Die solliciteerde voor een technische vacature bij chipsfabrikant Pringles, niet veel verder in Mechelen. De trip naar het kantoor van Pro Industry, op het Eilandje in centrum Antwerpen, en de daarbij horende verkeers- en parkeerellende werden hem dus bespaard.

Pro Industry doet dergelijke thuissollicitaties al langer in Nederland en probeert ze nu ook uit in de regio Antwerpen. "Als we aan de telefoon merken dat jobkandidaten het een belemmering vinden om naar ons kantoor te komen, stellen we voor om bij hen langs te gaan", zegt Tim Andeweg, directeur België voor Pro Industry. "Als ze liever niet in hun woonkamer zitten, kunnen we ook in de buurt in bijvoorbeeld een café afspreken.”

De jobniche waarin Pro Industry zich bevindt - technische profielen voor de maaksector - kampt zowel in Nederland als België met een vacature-overschot. "Die krapte op de arbeidsmarkt verklaart mee waarom we als uitzendbureau voor die mensen een extra inspanning willen doen", zegt Andeweg.