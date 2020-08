Uitverkoop Brantano: "Het roofdier in de consument werd wakker"

Zaterdagochtend startte de uitverkoop bij het failliete Brantano met kortingen van 75 procent. Er ontstond een stormloop op de winkels. Op verschillende plaatsen stonden er voor openingstijd al lange wachtrijen. Koopjesjagers moesten uren aanschuiven omdat ze maar mondjesmaat binnengelaten werden, en moesten dan nog eens geduld oefenen aan de kassa.

Ik was in totaal 9 uur en 45 minuten aan of in de winkel op de Meir. Maar het was wel de moeite. Sven Clymans

"Ik ben om 10 uur beginnen aanschuiven aan de Brantano op de Meir in Antwerpen", vertelt Sven Clymans. "Om 14.10 uur mocht ik binnen. Ik heb 20 minuten geshopt en moest opnieuw aanschuiven aan de kassa. Om kwart voor acht heb ik afgerekend." Sven was in totaal 9 uur en 45 minuten in de winkel. "Het was wel de moeite. Ik kocht 4 paar schoenen, 3 broeken, een trui, een short en 2 T-shirts voor 182 euro. Een korting van 600 euro in totaal. Een pluim voor het personeel, de mensen deden echt hun best."

Politie tussenbeide

De klanten droegen mondkapjes bij het aanschuiven en het winkelen, maar de anderhalve meter afstand werd niet overal gerespecteerd. Dat was onder meer in Koksijde het geval. De politie sloot de winkel en stuurde wachtenden naar huis. Ook in Genk werd onvoldoende afstand gehouden en kwam de politie tussenbeide. De winkeluitbater in Wetteren besliste zelf om de deur te sluiten.

Het is complete waanzin om aan 25 procent van de prijs te verkopen. Als het te goedkoop is, verdwijnt het respect voor product én personeel. ACV Puls

De vakbonden reageren onthutst. "Het is degoutant en schandalig en niet voor herhaling vatbaar", klaagt Sven De Scheemaeker van ACV Puls aan. “Het is complete waanzin om aan 25 procent van de prijs te verkopen. Als het te goedkoop is, verdwijnt het respect voor product én personeel. Bij BBTK-Setca eenzelfde reactie: "Dit is echt beschamend."

De vakbondsman wijst met een beschuldigende vinger naar veilinghuis Moyersoen dat de uitverkoop organiseert. "Er was geen overleg. Als dat er was geweest, hadden we kunnen waarschuwen dat kortingen van 75 procent het roofdier in de consument wakker maken. Zeker in deze coronaperiode moet daarmee rekening gehouden worden. Noch de curator, noch Moyersoen heeft daaraan gedacht."

Van geen kwaad bewust

Bij Moyersoen zijn ze zich van geen kwaad bewust. "Bij slechts een viertal winkels moest de politie tussenbeide komen of moesten de deuren gesloten worden", zegt Jeroen Van Daele. "In de bijna 60 andere winkels waren geen problemen. We hebben heel mooie resultaten behaald. En ook het personeel was heel tevreden dat ze konden werken. De houding van de vakbonden is wel heel negatief. In 99 procent van de gevallen is het personeel zeer tevreden." Het veilinghuis denkt vandaag een vijftigtal winkels te kunnen openen. Sommige winkels zullen pas na de middag opengaan, om het personeel meer tijd te geven om de winkels op te ruimen. Er komen ook extra kassa's en extra personeel.