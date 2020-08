Uitgestelde zomersolden nemen “dramatische” start: “Nooit zag ik de situatie zó somber”

Economie Met minder dan 50 procent omzet vergeleken met vorig jaar, hebben de zomersolden hun start op 1 augustus - een maand later dan normaal - volledig gemist. In Antwerpen, waar de gouverneur en virologen shoppers aanraden om weg te blijven, is de situatie nóg dramatischer: min 70 procent omzet. “Als het volgende week niet verbetert, ga ik misschien sluiten”, zucht de Antwerpse zaakvoerster Valentine Colans.

De start van de zomerkoopjes: dat is traditioneel koppen lopen in onze winkelstraten. Maar niet dit weekend. Door de opmars van het coronavirus én de nieuw afgekondigde maatregelen - samen winkelen is bijvoorbeeld verboden en de winkeltijd is beperkt tot een halfuur per winkel - is het overal akelig kalm gebleven.

“We hadden dit zien aankomen. Vorige week maandag zijn we met de koppelverkoop - normaal áltijd een succes - gestart en toen was het al bijzonder rustig”, vertelt Olga Van Genechten, de zaakvoerster van de Gentse kledingzaak Supergoods. “En zaterdag hebben we het tij niet kunnen keren. Ik schat dat we de helft minder klanten als op een normale soldendag hebben ontvangen. Dramatisch, natuurlijk. Al geef ik toe dat we ons bij de gelukkigen mogen rekenen. We zitten in de branche van de duurzame kleding en hebben veel vast - en trouw - cliënteel. We hebben de indruk dat ze ons tijdens deze crisis erg steunen.”

“Spookstad”

“Hier in Hasselt leken we dit weekend wel in een spookstad rond te wandelen”, zegt Mattia Tedeschi, de zaakvoerder van Twenty Second Vintage. Ook hij telde ongeveer 50 procent minder klanten dan normaal. “Opvallend veel Nederlanders en Duitsers. Het leek alsof onze landgenoten allemaal braafjes in hun kot zijn gebleven.”

Klanten shoppen door corona véél gerichter dan anders, merkt Mattia. “Wie onze kledingzaak betreedt, gaat meestal niet met lege handen naar huis. Dat we vintagekledij verkopen speelt momenteel in ons voordeel, denken we. De stukken zijn meestal niet zo duur, waardoor mensen – zeker in tijden dat ze op hun centen letten – sneller geneigd zijn om ze te kopen.”

Shoppen tijdens de solden doe je met je partner, met je kinderen of met je vriendinnen. Laat ons naar analogie met de horecasector toelaten dat er met de bubbel kan worden geshopt Christine Mattheeuws

Lege winkelstraten én ondergrondse parkings

Hélemaal dramatisch is de toestand in Antwerpen. De stad (en de provincie) kwam de voorbije week in het oog van de storm. De coronabesmettingen stegen er zó snel dat de provinciegouverneur zich genoodzaakt zag om een avondklok in te stellen. “Blijf er weg”, klonk het.

En dat devies is door de shoppers goed opgevolgd: niet alleen de winkelstraten, ook de ondergrondse parkings in de binnenstad, bleven leeg. Volgens Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) werd in Antwerpen een omzet van min 70 procent gedraaid, vergeleken met vorig jaar.

“Het gaat heel slecht”, zucht Valentine Colans die 4,5 jaar geleden kledingzaak ‘Sincerely Valentine’ in Grand Bazar Antwerp en een jaar later een tweede winkel in de Sint-Antoniusstraat opende. “Meer dan tien procent van de eerste koopjesdag in 2019 haal ik niet. Dat de webshop weer wat begint te draaien, maakt dat niet goed. Normaal staat hier op zo’n begindag van de solden tot 30 man in de zaak. Nu mag ik er sowieso al maar vier tegelijkertijd binnenlaten. Veel mensen blijven ook thuis omdat ze niet met twee of meer mogen winkelen. Als het volgende week niet verbetert, ga ik misschien sluiten. Veel collega’s zijn pessimistisch: ze zijn bang dat ze zelfs het einde van de maand niet halen.”

Bubbel

Het NSZ noemt de start van de soldenperiode “ronduit dramatisch” en wil in de eerste plaats een versoepeling van de maatregelen. “Willen we vermijden dat één op de vijf winkels het einde van het jaar niet haalt, moeten de regels snel aangepast worden”, zegt voorzitter Christine Mattheeuws. “Shoppen tijdens de solden doe je met je partner, met je kinderen of met je vriendinnen. Laat ons naar analogie met de horecasector toelaten dat er met de bubbel kan worden geshopt.”

Het NSZ eist dat de overheid met compensaties over de brug komt. Mattheeuws: “Onze winkeliers zullen met hun stocks blijven zitten en zullen - door de verliezen die ze lijden - niet in staat zijn om de volgende collecties aan te kopen. Ook de huurgelden voor de handelspanden dreigen ze niet langer te kunnen betalen. Echt waar, ik werk al 24 jaar bij het NSZ en nog nooit in mijn carrière zag ik de situatie zó somber in.”

