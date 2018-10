Uitgelekte brief bewijst dat Coca-Cola, Danone, Nestlé en PepsiCo niet tot uiterste willen gaan in strijd tegen plasticvervuiling kv

17 oktober 2018

21u12

Bron: Recycling Netwerk 14 Economie Uit een uitgelekte lobbybrief van Coca-Cola, Danone, Nestlé en PepsiCo blijkt dat de voedingsmiddelenconcerns zich verzetten tegen maatregelen die de plasticvervuiling moeten tegengaan. Momenteel bekijkt het Europees Parlement immers hoe wegwerpdopjes van plastic flessen vervangen kunnen worden en dat zint de economische reuzen niet.

Het Europees Parlement bekijkt momenteel de optie om bedrijven te verplichten om frisdranken te verpakken in plastic flessen waaraan de dopjes vast hangen, zodat die niet telkens weggegooid worden. De bedrijven geven echter aan dat ze niet van plan zijn om die regel door te voeren.

In de plaats daarvan pleiten ze voor “investeringen in technologie en infrastructuur waarbij tegen 2025 alle flesjes en dopjes worden ingezameld”, zo blijkt uit de brief die door ngo Recycling Netwerk Benelux werd gepubliceerd (zie onder).



Plastic dopjes worden echter vaak apart weggegooid en belanden dikwijls in de natuur. Bovendien zijn ze extra problematisch omdat ze geheel of gedeeltelijk kunnen ingeslikt worden door zeedieren, haalt Recycling Netwerk aan. De ngo verwijst daarbij naar de BBC-documentaire ‘Drowning in Plastic’.

Bizar is ook dat de vier bedrijven als voorbeeld verwijzen naar landen waar er statiegeld werd ingevoerd op plastic flessen. Nochtans verzetten diezelfde bedrijven zich tegen de invoering van een dergelijk systeem in onder andere ons land.

“Als drankenconcerns serieus zijn over hun inspanningen aangaande de terugdringing van de plastic soep in de zeeën, dan moeten ze dergelijke lobbypogingen staken en het Europese Parlement, de Raad van Europa en de Europese Commissie de maatregelen laten aannemen die nodig zijn om onze zeeën te redden”, concludeert Recycling Netwerk.