Uit deze 3D-betonprinter rollen huizen en bruggen: initiatiefnemers verwachten opschudding in bouwsector Harrie Verrijt

15 januari 2019

17u04

Bron: ED.nl 3 Economie De eerste Europese productielocatie voor beton uit de 3D-printer is vanochtend officieel geopend. In de fabriek in de Nederlandse stad Eindhoven worden betonnen bouwstukken geprint die worden gebruikt voor de bouw van fietsbruggen en zelfs hele woningen.

De initiatiefnemers van de betonprintlocatie zijn bouwbedrijf Bam Infra en betonmaker Weber Beamix. Bij het initiatief zijn ook andere partijen betrokken, waaronder de Technische Universiteit Eindhoven. Samen fabriceerden zij al een geprinte fietsbrug in het dorp Gemert (Noord-Brabant), een wereldprimeur. In de nieuwe fabriek wordt gebruikgemaakt van de technologie die toen werd ontwikkeld.

3D-huizen

Op het orderboek staan nu meerdere te printen fietsbruggen. Ook worden er binnen afzienbare tijd 3D-huizen geprint die onder andere in de Eindhovense wijk Meerhoven komen. Nog dit jaar wordt daar het eerste 3D-huis neergezet.

De initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat de 3D-betonprinter voor opschudding gaat zorgen in de bouwsector. Met een 3D-printer kunnen eenvoudig vormen worden gemaakt die met een traditionele bouwwijze erg arbeidsintensief zijn. Bouwen gaat met de nieuwe techniek sneller en is bovendien milieuvriendelijker. Ook woningmarktdeskundigen denken dat dit een oplossing kan zijn voor de grote vraag in Nederland naar betaalbare woningen.

Vijf werknemers

In de fabriekshal in Eindhoven gaan vooralsnog vijf mensen aan het werk. “De robot werkt geheel automatisch, maar voorlopig blijven we erbij”, vertelt Pieter Bakker, die als projectleider van Bam Infra in de fabriek werkt.



Volgens directeur Henk Post van Bam Infra zijn er genoeg orders om de fabriek te laten draaien. ”Behalve de huizen en fietsbruggen die we gaan bouwen hebben we veel belangstelling van organisaties in de publieke sector. Ik verwacht daar zeker een aantal orders. Tegelijk kijken we bij ons op het bedrijf of onderdelen voor traditionele bouwwerken beter hier gemaakt kunnen worden.”