UGent-onderzoekers geven fout toe: "Tijdelijke werkloosheid is hoger in Frankrijk dan in België"

21 april 2020

20u31

Bron: Belga 0 Economie Frankrijk maakt meer gebruik van tijdelijke werkloosheid dan België. Dat erkennen economen van de UGent na kritiek op een paper waarin ze opperden dat België misschien te genereus is geweest met steunmaatregelen.



In hun rapport adviseerden de UGent-onderzoekers om de financiële steunmaatregelen te optimaliseren. Ze wezen erop dat Belgische werkgevers veel meer gebruikmaken van het systeem van tijdelijke werkloosheid dan werkgevers in buurlanden Frankrijk en Duitsland. "Dat doet de vraag rijzen of er geen sprake is van overmatig gebruik", klonk het.

Op die passage in het rapport kwam kritiek, onder meer van oud-premier Yves Leterme. Die stelde dat in Frankrijk en Duitsland veel meer sprake is van tijdelijke werkloosheid dan in de studie weergegeven werd.

De cijfers op 1 april voor Duitsland en Frankrijk waren online beschikbaar en liggen vele malen hoger dan de totaal verkeerde gegevens waarop u zich baseert. Beleid voeren moet op basis van ernstige beleidsvoorbereidend werk. Uw "studie" is op dat vlak onbetrouwbaar. YL Yves Leterme(@ YLeterme) link

De auteurs hebben nu een extra pagina toegevoegd aan hun werk, waarin ze erkennen dat de cijfers er intussen anders uitzien. Ze zagen een bericht van 14 april van het Franse ministerie van Tewerkstelling over het hoofd, luidt het.

"Op die datum werden ongeveer 8,7 miljoen werknemers in tijdelijke werkloosheid geteld. Dat is iets minder dan de helft van het aantal Franse werknemers in de privésector." Dat betekent dus dat niet in België maar wel in Frankrijk het meest gebruikgemaakt wordt van tijdelijke werkloosheid.

"Niettemin blijven de vragen die we ons bij de Belgische cijfers stelden actueel: het verdient onderzocht te worden hoe het komt dat deze cijfers zo exploderen in vergelijking met de grote recessie van 2008 en 2009", aldus de economen.

