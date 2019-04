Uber wil 10 miljard dollar aan aandelen uitgeven LH

10 april 2019

09u54

Bron: ANP 0 Economie Taxibedrijf Uber wil bij zijn beursgang ongeveer 10 miljard dollar ophalen. Dat hebben ingewijden aan persbureau Reuters laten weten. Daarmee zou de beursgang van Uber één van de grootste op techgebied ooit worden.

Uber mikt op een bedrijfswaarde van 90 miljard tot 100 miljard dollar. Eerder hadden bankiers gezegd dat Uber tot wel 120 miljard dollar waard zou kunnen zijn, maar dat is naar beneden bijgesteld na het moeizame beursdebuut van concurrent Lyft. De koers van dat bedrijf steeg op de eerste dag, maar in de dagen erna daalde die tot onder de introductieprijs.

Uber wil in mei naar de beurs in New York. Het bedrijf was bij de meest recente investeringsronde 76 miljard dollar waard.