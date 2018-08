Uber werkt aan grote omschakeling: minder auto's, meer fietsen TT

27 augustus 2018

15u09

Bron: ANP 0 Economie Taxi-app Uber wil auto's links laten liggen. Het bedrijf ziet meer toekomst in e-bikes en elektrische steps. Die zijn geschikter voor ritjes binnen steden, zegt topman Dara Khosrowshahi tegen de Britse zakenkrant The Financial Times. De omschakeling kan het bedrijf op de korte termijn geld kosten, waarschuwt hij.

"Tijdens de spits is het erg inefficiënt om duizend kilo metaal te gebruiken om één persoon tien straten verder te brengen. We kunnen het gedrag veranderen op een manier die beter is voor de gebruiker en beter voor steden'', aldus Khosrowshahi.

Uber biedt sinds begin dit jaar elektrische deelfietsen aan. Het kocht ook fietsdeeldienst Jump. Die is actief in acht Amerikaanse steden en komt ook naar Berlijn. Verder werkt Uber samen met stepverhuurder Lime en openbaarvervoersapp Masabi. Die moeten samen zorgen voor een "platform voor stadsvervoer", zoals Khosrowshahi het noemt.