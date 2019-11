Uber-topman zwaar onder vuur: “Moord op Khashoggi was vergissing, maar wij maken ook vergissingen” TT

12 november 2019

10u42

Bron: ANP, Reuters 0 Economie Dara Khosrowshahi, de man die bij Uber als topman was aangesteld om het bedrijf in rustiger vaarwater te brengen, is diep door het stof gegaan tegenover aandeelhouders en publiek. Aanleiding is een interview dat hij gaf aan het programma Axios on HBO. Daarin leek Khosrowshahi de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi te vergoelijken. “Mensen maken fouten”, klonk het vergevend.

Het interview ging onder meer over Saudi-Arabië, een van de belangrijkste geldschieters van Uber, en de gruwelmoord op de kritische Saudische journalist Jamal Khashoggi. Die verdween vorig jaar toen hij naar de Saudische ambassade in Istanboel was gestapt. Later bleek dat Khashoggi, ook journalist bij The Washington Post, in het consulaat was gefolterd en vermoord. Hij zou zijn onthoofd en zijn lichaam zou in stukken zijn gesneden. Het lijk werd nooit teruggevonden.

Khosrowshahi noemde de moord weliswaar een "ernstige vergissing”, maar voegde eraan toe: "Wij hebben ook vergissingen gemaakt. Met zelfrijdende auto's. Daar zijn we mee gestopt en we zijn het aan het herstellen. Mensen maken fouten, het betekent niet dat ze nooit kunnen worden vergeven. Ze nemen het serieus."

Khosrowshahi nam zijn woorden na gigantisch protest tegen zijn uitspraken terug. Op Twitter schreef hij: "Wat Jamal Khashoggi is overkomen valt niet te vergeven. Ik zat fout toen ik het een vergissing noemde. Ik zei iets dat ik niet vind. Onze investeerders weten wat ik vind en het spijt met dat ik niet duidelijk was."

Saudi-Arabië investeerde in 2016 in één klap 3,5 miljard dollar in Uber. Juristen van het bedrijf moesten zelfs controleren of het überhaupt mogelijk was om in één keer zo veel geld over te maken. Sindsdien heeft het land een plek in het bestuur van het bedrijf.

There's no forgiving or forgetting what happened to Jamal Khashoggi & I was wrong to call it a “mistake.” As I told @danprimack after our interview, I said something in the moment I don't believe. Our investors have long known my views here & I'm sorry I wasn’t as clear on Axios https://t.co/RxapzktrXq dara khosrowshahi(@ dkhos) link