Uber start juridische strijd voor behoud van vergunning in Londen HR

13 december 2019

17u27

Taxidienst Uber heeft beroep aangetekend tegen het intrekken van zijn taxivergunning in Londen. Het Amerikaanse bedrijf had al eerder laten weten het oneens te zijn met de beslissing van toezichthouder Transport for London (TfL) om zijn vergunning niet te verlengen. Het beroep van Uber kan de opmaat zijn van een lange juridische strijd.

Londen is een van de belangrijkste markten voor Uber, dat ongeveer 45.000 chauffeurs heeft in de Britse hoofdstad. De taxi-aanbieder ligt er al enkele jaren overhoop met TfL. In 2017 verloor Uber al eens het recht om in Londen klanten te mogen vervoeren omdat het bedrijf de veiligheidsregels niet zou hebben nageleefd en actief controleurs zou hebben tegengewerkt. Na veranderingen te hebben doorgevoerd kreeg Uber een tijdelijke vergunning. Tijdens de beroepsprocedure mag Uber actief blijven in Londen.

