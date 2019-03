Uber betaalt 20 miljoen dollar voor schikking met chauffeurs in VS jv

13 maart 2019

12u52

Bron: afp 0 Economie Uber gaat in de VS 20 miljoen dollar betalen om zich te schikken met chauffeurs die het bedrijf voor de rechter hadden gedaagd omdat ze als onderaannemer tewerkgesteld werden, waardoor ze geen recht hadden op het minimumloon en op sociale bescherming.

De schikking geldt voor zo'n 13.600 Uber-chauffeurs, die tussen augustus 2013 en eind februari 2019 passagiers hebben vervoerd in de staten Massachusetts en Californië. Het akkoord werd neergelegd bij de rechtbank, maar moet wel nog bekrachtigd worden door een rechter. Uber bekent geen schuld; in ruil voor een vergoeding beloven de klagers hun gerechtelijke procedure stop te zetten.

Over de grond van de zaak -of chauffeurs van een soort taxiplatform als Uber nu al dan niet als onafhankelijke mogen werken of eerder beschouwd moeten worden als werknemer- wordt geen uitspraak gedaan.

"We zijn tevreden dat we een akkoord hebben gevonden en werken hard voort om de kwaliteit, veiligheid en waardigheid van het zelfstandigenstatuut te verbeteren", aldus Uber. Ook in andere landen heeft het bedrijf al een aantal conflicten ontmijnd en probeert het zijn imago op te poetsen, sinds het vertrek van stichter Travis Kalanick in juni 2017. Uber wil dit jaar naar de beurs.