Twitter laat werknemers toe “voor altijd" thuis te werken TT

13 mei 2020

10u23 0 Economie Sociale mediabedrijf Twitter heeft zijn bijna 5.000 werknemers in een e-mail laten weten dat ze ook in de toekomst “voor altijd" van thuis uit mogen werken als ze dat zouden willen. De Twitter-medewerkers zitten al van begin maart thuis, en dat verloopt zo goed dat topman Jack Dorsey niet meer naar de pre-coronasituatie terug wil.

"Twitter was een van de eerste bedrijven die een thuiswerkmodel hanteerde in het licht van COVID-19, maar we voorzien dat we niet een van de eersten zullen zijn om opnieuw op kantoor te komen werken”, schrijft het bedrijf in een blogpost. Volgens topman Jack Dorsey kon het bedrijf door zijn decentraal model snel inspelen op de omstandigheden, “en de voorbije maanden hebben getoond dat dat werkte”.

Twitter stelt ongeveer 5.000 mensen te werk op 35 locaties wereldwijd, met een hoofdkantoor in San Francisco, Californië. Elk van die werknemers kan, als hun rol en situatie het toelaat, dan ook in de toekomst “voor altijd" van thuis uit werken. ” Werknemers krijgen een toeslag om zelf kantoormateriaal, zoals bureaustoelen, aan te kopen. "We zullen dat mogelijk maken”, klinkt het. “Wie dat niet wil, kan mits enkele voorzorgsmaatregelen en zodra dat opnieuw veilig kan, terecht in onze warme en open kantoren.

Volgens Twitter zullen de kantoren wel pas ten vroegste en zeer geleidelijk in september opnieuw openen. “De kantoren opnieuw open doen zal onze beslissing zijn, of en wanneer onze werknemers er weer naartoe komen, de hunne.”

Ook andere grote tech-bedrijven denken na over werken in post-coronatijden. Zo beslisten Google en Facebook om hun thuiswerkbeleid al tot minstens 2021 te verlengen. Bij Amazon werken kantoormedewerkers al minstens tot oktober van thuis uit.