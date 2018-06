Twitter krijgt plaatsje in S&P 500-index op Wall Street HR

05 juni 2018

09u15

Bron: Belga 0 Economie De microblogsite Twitter krijgt vanaf donderdag een plaatsje in de S&P 500-index op Wall Street. Die index herbergt de 500 grootste beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven.

Twitter neemt de plaats in van de Amerikaanse zadenhandelaar en producent van landbouwchemicaliën Monsanto, die wordt overgenomen door de Duitse farma- en chemiereus Bayer, zo deelde beursuitbater S&P Dow Jones Indices mee.

Bayer kondigde maandag aan dat het de overname van Monsanto voor zowat 63 miljard dollar vermoedelijk op 7 juni zal afronden. De naam Monsanto zal dan verdwijnen.

Netflix

De S&P 500 is een van de belangrijkste indices in de Verenigde Staten, samen met de sterindex Dow Jones Industrial Average en de technologie-index Nasdaq.

In een andere index, de S&P 100, wordt Monsanto vervangen door het aandeel van het streamingplatform Netflix.