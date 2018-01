Twintigers kopen minder snel eigen woning IB

Op de markt van woonkredieten maken twintigers plaats voor veertigplussers. Dat blijkt uit cijfers van het adviesbureau Immotheker-Finotheker, schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard, de Gazet van Antwepen en Het Belang van Limburg vandaag.

In 2007 was op een haar na de helft van de klanten jonger dan dertig jaar. In de daaropvolgende jaren liep dat aandeel systematisch terug. In 2016 was het nog 25,3 procent - een halvering dus in negen jaar tijd. Tegelijk verdubbelde het aandeel van de veertigplussers. In 2007 waren zij goed voor 12,7 procent van de markt, in 2016 was dat al 30,4 procent. De gemiddelde leeftijd van de woningkoper is in die periode gestegen van 31,1 jaar naar 36,9 jaar.

Volgens John Romain (Immotheker) heeft deze ontwikkeling alles te maken met de betaalbaarheid van vastgoed. Ondanks de gedaalde rente is een eigen woning voor jonge consumenten minder bereikbaar geworden. Onder meer doordat banken almaar minder geneigd zijn om de aankoop volledig te financieren.