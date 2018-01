Twintig steden in de running voor hoofdkwartier van Amazon KVE

18 januari 2018

16u55

Bron: ANP 0 Economie Twintig steden zijn nog in de race om het nieuwe hoofdkantoor van Amazon binnen te slepen. Onder de kanshebbers zijn onder meer New York, Los Angeles, Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Miami, Philadelphia, Pittsburgh, Washington en het Canadese Toronto. Amazon had 238 aanmeldingen gekregen en daarvan zijn er nu 218 afgevallen.

Amazon heeft al een hoofdkantoor in Seattle en zoekt een tweede thuisbasis. Het bedrijf trekt daar meer dan 5 miljard dollar voor uit. Als het klaar is, moeten er ongeveer 50.000 mensen gaan werken. Het is niet bekend wat het bedrijf in ruil verlangt aan belastingvoordeeltjes en subsidies.

Amazon zoekt een stad met meer dan een miljoen inwoners. Zulke steden hebben de voorzieningen die zo'n groot bedrijf nodig heeft. Amazon wil bijvoorbeeld dat er een vliegveld in de buurt is met dagelijkse lijnvluchten naar steden als Seattle, New York, San Francisco en Washington.

Het hoofdkantoor van Amazon in Seattle werd in 2010 in gebruik genomen. Er werken ongeveer 40.000 mensen. Volgens Amazon leverde dat de stad in een paar jaar tijd 38 miljard dollar op, omgerekend ruim 32 miljard euro.