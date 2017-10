Twijfel over cijfers omvang Belgische zwarte economie SPS

15u37

Bron: Belga 0 Photo News / Raphaæl Demaret Economie Hoe groot is de zwarte economie in ons land? Nieuwe cijfers ramen die op iets meer dan 15 procent van het bbp. Maar niet alle specialisten zijn het daar mee eens.

De zwarte economie in ons land is sinds 2003 gedaald van 21,4 tot 15,6 procent. Dat blijkt uit een raming van de Oostenrijkse hoogleraar Friedrich Schneider van het Johannes Kepler-Universiteit in Linz in samenwerking met het Institut für Angewandte Wirtschafsforschung uit het Duitse Tubingen, waarover De Tijd bericht.

Schneider bestudeert de zwarte economie in Europa al sinds 2003 aan de hand van onder meer de resultaten van enquêtes en discrepanties tussen economische data (zoals het verschil tussen wat gezinnen als inkomen binnenkrijgen en wat ze sparen of uitgeven). Ook de hoeveelheid geld die in een economie circuleert en data over elektriciteitsverbruik gebruikt hij als indicaties.



Met een percentage van 15,6 procent situeert ons land zich op het niveau van Zuid-Europese landen en moet het enkel Griekenland (21,5 procent), Italië en Spanje laten voorgaan, aldus De Tijd. Zestien andere landen presteren beter.

Weinig transparant

In een reactie stelt emeritus hoogleraar Jozef Pacolet van het Leuvense Hoger Instituut van de Arbeid (HIVA) verrast te zijn over de uitkomst. "Ik heb de nieuwe studie nog niet kunnen inkijken, maar toen Schneider in april van dit jaar in Leuven op bezoek was, meldde hij dat hij dat op basis van een nieuwe berekeningsmethode voor ons land uitkwam op een veel lager percentage. Op de methode van de Oostenrijkse professor werd in het verleden overigens heel wat kritiek geuit wegens te weinig transparant. Ik heb de percentages voor ons land ook altijd te hoog gevonden", aldus Pacolet.

Zijn de cijfers die Schneider opgeeft overdreven, dan is het percentage van 4 tot 6 procent zwarte economie dat het Instituut voor de Nationale Rekeningen van het Planbureau, de Nationale Bank en de afdeling statistiek van de FOD Economie al jaren voor ons land opgeeft volgens Pacolet een onderschatting van de realiteit. "Ik durf mij zelf niet uitspreken over een percentage, maar alleen al op basis van de werkgelegenheidscijfers die aangegeven worden aan de RSZ blijkt dat het veel hoger is. Men blijft er echter vasthouden aan de gehanteerde methodiek", aldus Pacolet.