Tweede 'unicorn' in België: nieuw techbedrijf is ruim 1 miljard dollar waard

12 juni 2019

10u49

Het Belgische bedrijf Combell en het Nederlandse TransIP, actief in internethosting, hebben vandaag hun fusie bekendgemaakt. Het nieuwe techbedrijf - team.blue - is naar eigen zeggen meer dan een miljard dollar waard.

Het nieuwe team.blue is actief in hosting (of het aanbieden van serverruimte), e-mail en applicaties voor meer dan 1,2 miljoen klanten in Europa en telt meer dan zeshonderd werknemers. Het bedrijf zal actief zijn in vijf landen: België, Denemarken, Nederland, Zweden en Zwitserland.



Jonas Dhaenens, oprichter van Combell, wordt CEO. Ali Niknam, oprichter van TransIP, blijft investeerder en wordt lid van de raad van bestuur.



Bedrijven of start-ups die meer waard zijn dan één miljard dollar worden ook weleens ‘unicorns’ (‘eenhoorns’) genoemd. Zo wordt team.blue de tweede unicorn van België. Dataspecialist Collibra was de eerste in ons land.