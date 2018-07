Twee nieuwe cargomaatschappijen komen naar luchthaven Luik, goed voor 400 banen ADN

18 juli 2018

15u21

Bron: Belga 0 Economie De Russische groep Volga-Dnepr (VDG), die gebruikmaakt van de zware vrachtvliegtuigen Antonov 124, en zijn Britse partner CargoLogicAir (CLA) hebben een samenwerkingsakkoord afgesloten met de luchthaven van Luik voor de ontwikkeling van een regionale hub. Dat maakte de luchthaven vandaag bekend. Hierdoor zouden er op termijn zo'n 400 banen bijkomen.

Het gaat om een "Memorandum of Understanding" (MoU) waarbij de drie partijen overeenkwamen om in de volgende drie à vijf jaar een regionale hub op poten te zetten, goed voor zo'n driehonderd vluchten per week.

Er zouden nieuwe hallen moeten worden gebouwd voor de behandeling van de vracht. Volgens de woordvoerder van de luchthaven zou deze activiteit 400 extra banen kunnen opleveren.