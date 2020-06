Twee mosselrivalen uit Zeeuws-Vlaanderen fuseren tot één bedrijf HR

17 juni 2020

14u06

Bron: Belga 1 Economie De twee Nederlandse mosselrivalen ‘Roem van Yerseke’ en ‘Prins & Dingemanse’ gaan fuseren. Dat hebben de twee familiebedrijven zelf bekendgemaakt. Door de fusie ontstaat het grootste mossel- en oesterverwerkende bedrijf van Nederland.

De familiebedrijven, gespecialiseerd in de kweek, verwerking en handel in mosselen en oesters, gaan samen verder als één bedrijf onder de vlag van Roem van Yerseke.



Beide bedrijven zijn geworteld in het Zeeuwse Yerseke, met drie generaties die opgegroeid zijn aan de Oosterschelde, waar een groot deel van de grondstoffen vandaan komt. Niet alleen de producten mosselen en oesters, maar ook garnalen spelen een hoofdrol in het assortiment.

