Twee jaar onderhandelen over zware beroepen levert niets op: "We gaan akkoord om niet akkoord te gaan" HA

15u52

Bron: Belga 0 BELGA Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR). Economie Vakbonden en werkgevers hebben na bijna twee jaar onderhandelen geen akkoord kunnen bereiken over wat als een zwaar beroep kan worden bestempeld. Dat is vernomen bij de sociale partners.

Al bijna twee jaar onderhandelen vakbonden en werkgevers over wie wel dan niet een zwaar beroep uitoefent. Wie een zwaar beroep uitoefent, zou vroeger op pensioen kunnen. Op een finale bijeenkomst in het Nationaal Pensioencomité is beslist om een verdeeld advies uit te brengen over het dossier van de zware beroepen. "We gaan akkoord om niet akkoord te gaan", klinkt het bij de sociale partners.

Lees ook Overleg over zware beroepen op sterven na dood

Vier criteria

De vakbonden schuiven vier grote criteria naar voor om een job als 'zwaar' te bestempelen: belastende arbeidsomstandigheden, belastende werkorganisatie, emotionele werkbelasting en verhoogde veiligheidsrisico's. Maar de werkgevers gaan daar niet mee akkoord. "Enkel van nachtarbeid is wetenschappelijk onderbouwd dat het belastend is", liet Caroline Deiteren van Unizo vorige maand weten na een vergadering. "Van de andere criteria die de vakbonden willen gebruiken, zoals de psychologische aspecten van een job, zijn de gevolgen niet meetbaar. Wij hebben daar problemen mee. Iedereen zou zowat een zwaar beroep uitoefenen".

Enkel van nachtarbeid is wetenschappelijk onderbouwd dat het belastend is Caroline Deiteren

Publieke sector

De bonden en werkgevers onderhandelden over zware beroepen in de privésector. Er loopt ook overleg over zware beroepen in de publieke sector. Die onderhandelingen lopen wel nog.



In principe is het nu aan pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) om het heft in handen te nemen, maar verwacht wordt dat hij de onderhandelingen bij de ambtenaren zal afwachten alvorens initiatief te nemen.