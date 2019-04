Twee investeerders pompen vers geld in restaurants ‘Balls & Glory’ van tv-kok Wim Ballieu HR

16 april 2019

10u32

Bron: Belga 0 Economie Balls & Glory, de restaurantketen van tv-kok Wim Ballieu, heeft twee investeerders aangetrokken om de keten uit te breiden. Rudi De Kerpel (ex-Eurotuin) en Jonas Dhaenens (Combell) leveren expertise en een onbekende som vers geld en krijgen een minderheidsbelang.

Balls & Glory bestaat al sinds 2012. Momenteel zijn er vestigingen in Gent, Antwerpen, Brussel en Leuven. Er waren aanvankelijk grote groeiambities, ook in het buitenland. Ballieu hoopte onder meer om een vestiging te openen in New York. Maar het bleek niet zo eenvoudig. Een van de twee Brusselse vestigingen ging dicht en ook een restaurant in het Nederlandse Eindhoven sloot vrij snel zijn deuren.

Met de twee investeerders wil Ballieu alsnog een tandje bijsteken, in eerste instantie met een ‘full focus’ op Vlaanderen. “Ik heb te lang gedacht dat onze winkels enkel konden aarden in grotere steden met meer dan 200.000 inwoners”, zegt de kok. Hij probeert het nu toch in kleinere steden: op 6 juni gaat een vestiging open in Sint-Niklaas, op 17 juni in Antwerpen en op 12 september in Mechelen. De zaken worden door lokale ondernemers in franchise uitgebaat.

Centrumsteden

Ballieu mikt op de dertien centrumsteden in Vlaanderen. “In sommige steden vinden we snel een pand, maar soms loopt het wat moeilijker omdat de markt verstoord is. Dat is bijvoorbeeld het geval in Brugge”, legt hij uit. Maar ook de buitenlandse droom is niet weg. “We moeten durven ambitieus zijn, maar stap voor stap. Eerst Vlaanderen en Nederland en dan zien we wel.”