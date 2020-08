Twee derde van de jobs bij Maxi Toys gered, nog geen oplossing voor 32 winkels in België SVM

11 augustus 2020

13u21

De historische familiale aandeelhouder van de Franse speelgoedgroep King Jouet neemt Maxi Toys grotendeels over. Daarmee worden 826 van de ruim 1.200 jobs van de Belgische speelgoedketen gered, zegt het Franse bedrijf. Voor zes Maxi Toys-winkels in België en 26 Maxi Toys City-winkels in België is er nog geen oplossing gevonden.

Het gaat om een overname door de familie Gueydon via de nieuwe juridische entiteit NEW MT (New Maxi Toys). De merknaam Maxi Toys zal blijven bestaan, het huidige management blijft op post en de keten zal autonoom geleid worden.

NEW MT neemt twee derde van de activa van Maxi Toys over. De hoofdzetel blijft in het Henegouwse Houdeng-Goegnies en het depot dat daar gevestigd is blijft operationeel.

22 op 54

In totaal worden 22 van de 54 Belgische winkels overgenomen, in Frankrijk 95 van de 129. Daardoor worden in beide landen in totaal 826 banen gered.

In België gaat het om 20 van de 26 Maxi Toys-vestigingen en slechts 2 van de 28 Maxi Toys City-winkels (de vroegere vestigingen van Bart Smit; nvdr), zo verduidelijkt een woordvoerster. Maxi Toys nam de Belgische winkels van Bart Smit begin vorig jaar over van het failliete Nederlandse Intertoys. Voor de overige winkels zoekt de curator nog naar een oplossing.

“Synergieën bieden perspectief”

Volgens Philippe Gueydon, de CEO van King Jouet, bieden onder meer “het complementaire karakter van de merken en netwerken” en “de mogelijke synergieën” perspectieven voor Maxi Toys. “Ons merk verkeerde in moeilijkheden, maar steunt op een gezonde en solide basis”, zegt Maxi Toys-CEO Alain Hellebaut. “De overname door New MT zal het in de eerste plaats mogelijk maken om van het komende sinterklaas- en kerstseizoen een succes te maken.”

Maxi Toys vroeg in mei bescherming tegen zijn schuldeisers aan. Het bedrijf is zwaar getroffen door de coronacrisis en zag geen andere oplossing, luidde het. Vijf mogelijke overnemers meldden zich. Uiteindelijk keurde de ondernemingsrechtbank in Bergen het overnamebod van New MT vandaag goed.

Alles samen telde Maxi Toys ruim 200 winkels in vier landen. Naast België en Frankrijk gaat het om Luxemburg en Zwitserland. De volledige groep stelde zowat 1.200 mensen tewerk.

Woelige periode

Maxi Toys ging de afgelopen jaren door een woelige periode. De keten was jarenlang onderdeel van het Nederlandse concern Blokker Holding, maar dat zette in mei 2017 een reeks onderdelen in de etalage. Daaronder ook Maxi Toys, dat uiteindelijk in januari 2019 werd overgenomen door de Portugese investeringsmaatschappij Green Swan.

Ook Blokker-onderdeel Intertoys kwam na een overname door de Britse investeerder Alteri en een faillissement bij de Portugezen terecht. Ondertussen had in Nederland de familie Blokker de winkelketen met haar naam aan CEO Michiel Witteveen verkocht. Die doopte Blokker Holding om naar Mirage Retail Group en nam in september 2019 Maxi Toys en Intertoys opnieuw over van Green Swan.