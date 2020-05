Twee bezwaren bij Raad van State tegen uitbreidingsplannen Antwerpse haven JOBR

27 mei 2020

16u41

Bron: Belga 0 Economie Bij de Raad van State zijn twee verzoeken tot vernietiging ingediend tegen het voorkeursbesluit voor extra containercapaciteit voor de haven van Antwerpen. Dat schrijft transportmagazine Flows woensdag. Het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken bevestigt het nieuws. In afwachting van de uitspraak van de Raad van State wordt intussen gewoon verder gewerkt aan de uitbreidingsplannen.

De bezwaren komen van de vzw Erfgoedgemeenschap Doel & Polder en ‘Polder van het Land van Waas’, het polderbestuur dat instaat voor waterbeleid en ander beheer in het poldergebied van de gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Zwijndrecht. Ze dienden bij de Raad van State een verzoek tot vernietiging in voor het zogenaamde voorkeursbesluit Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA). Dat zijn de plannen van de Vlaamse regering om de havencapaciteit te vergroten door het ombouwen van de bestaande dokken en de aanleg van een nieuw getijdendok.

Verder tekenen

Volgens Filip Boelaert (CD&V), secretaris-generaal van de het Departement Mobiliteit en Openbare werken en voorzitter van het ECA-overleg, kan er ondanks de bezwaren op dit moment verder getekend worden aan de plannen van het voorkeursbesluit. “Omdat het gaat om verzoeken tot vernietiging en niet tot opschorting, kan het project doorgaan in onze werkgroepen tot de Raad van State uitspraak doet.”

Wanneer de Raad van State over de zaak beslist, is onduidelijk. De periode waarin bezwaren ingediend kunnen worden, loopt nog tot 2 juni. Die termijn werd verlengd door de coronacrisis. Boelaert benadrukt dat het departement belang hecht aan transparantie en overleg wanneer er problemen zijn met de huidige plannen. Met de indieners van de verzoeken was nog geen overleg. Daarvoor wacht het departement op het aflopen van de termijn.

