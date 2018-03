Tusk tempert de Britse brexit-verwachtingen: "Ik kan hen enkel een vrijhandelsakkoord aanbieden" ADN

07 maart 2018

15u17

Omdat de Britse premier Theresa May blijft volhouden dat het Verenigd Koninkrijk na de brexit geen douane-unie met de EU wil, de Europese interne markt wil verlaten en aan de jurisdictie van het Europees Hof van Justitie wil ontsnappen, kan de Europese Unie haar enkel een vrijhandelsakkoord aanbieden. Dat heeft Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk vandaag gezegd.

Tusk heeft de ontwerprichtlijnen klaar voor de onderhandelingen met Londen over de Europees-Britse relaties na de brexit en de daaropvolgende overgangsperiode. Hij stelde ze vanmiddag voor in Luxemburg, waar hij op bezoek is bij premier Xavier Bettel.

Omdat de Britten niet geïnteresseerd zijn in deelname aan de Europese interne markt en ook geen douane-unie met de EU willen vormen, zal een vrijhandelsakkoord de onderlinge relaties vorm moeten geven, zei Tusk. Dat model helpt de Britten ook om onder de rechtspraak van het Europees Hof uit te komen - een van hun belangrijkste ambities in het kader van de brexit.

"Ik hoop dat het een ambitieus en verregaand akkoord zal zijn - en we zullen daarvoor ons best doen, zoals we met andere partners als recent nog Canada deden - maar het zal slechts een vrijhandelsakkoord zijn", zei Tusk. Hij wil dat het handelsakkoord alle economische sectoren bestrijkt en stelt een nultarief voor goederen voor. Groot-Brittannië en de EU-landen moeten de toegang tot elkaars viswateren en -bestanden kunnen behouden, vindt hij.

Ons akkoord zal de handel tussen het VK en de EU moeilijker en kostelijker maken dan vandaag het geval is, voor ons allemaal. Dat is de essentie van de brexit. Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk

Lossere economische banden

Tusk merkte op dat een Europees-Brits vrijhandelsakkoord het eerste vrijhandelsakkoord ooit zou zijn dat de economische banden tussen de ondertekenaars losser maakt in plaats van versterkt. "Ons akkoord zal de handel tussen het VK en de EU niet vlotter doen verlopen. Deze zal moeilijker en kostelijker worden dan vandaag het geval is, voor ons allemaal. Dat is de essentie van de brexit."

Muur

In ieder geval wil de Pool "geen muur" bouwen in het Kanaal. Op verschillende terreinen wil hij nauw blijven samenwerken met de Britten: de strijd tegen terrorisme en internationale misdaad, onderzoek en innovatie, onderwijs en cultuur. "Ik wil ook het absurde gevolg van de brexit vermijden dat het vliegverkeer tussen het VK en de EU verstoord raakt. Daar moeten we zo snel mogelijk onderhandelingen over opstarten."

Ook al schotelt Tusk de Britten een vrijhandelsakkoord voor, staat hij open voor een meer ambitieuze samenwerking als de Britten hun 'red lines' versoepelen.

De ontwerprichtlijnen van Tusk worden nu naar de Europese lidstaten doorgestuurd. Op de Europese top van 22 en 23 maart worden ze naar alle verwachting goedgekeurd.