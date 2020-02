TUI verwacht stevige groei na faillissement Thomas Cook YV

11 februari 2020

09u23

Bron: Belga 0 Economie Touroperator TUI verwacht veel meer reizen te verkopen voor komende zomer, na het faillissement van rivaal Thomas Cook. “De reismarkt in Duitsland en Groot-Brittannië zal waarschijnlijk krimpen, maar wij zullen marktaandeel winnen”, klinkt het.

Dinsdag kondigde TUI-topman Fritz Joussen de verwachte groei aan bij de presentatie van de kwartaalcijfers in Hannover. De topman gaf voorts mee dit boekjaar geen leveringen meer te verwachten van Boeings 737 MAX. Dat vliegtuig wordt sinds enkele dodelijke ongevallen in Indonesië en Ethiopië aan de grond gehouden.

Hoge omzet verwacht

Voor het lopende boekjaar tot eind september verwacht de topman een hoge eencijferige groei van de omzet. De operationele winst zou tussen 850 miljoen en 1,05 miljard euro liggen. Daarmee ligt de ondergrens zowat 100 miljoen euro lager dan voorheen. Maar daarvoor heeft Joussen nu voor het eerst de meerkosten voor een langere 737 MAX-crisis meegerekend, alsook een eerste schadevergoeding die Boeing zou betalen.

In het eerste kwartaal tot eind december nam het operationele verlies bij TUI met 77 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, tot zowat 147 miljoen euro. Onder de streep daalde het nettoverlies echter met bijna 8 procent tot 129 miljoen euro. Reisaanbieders schrijven in het zwakke winterseizoen in de regel rode cijfers, omdat ze hun vaste kosten niet kunnen dekken. De winst wordt vooral in het zomerseizoen geboekt.