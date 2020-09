TUI lanceert 'workation' en laat proefpersonen week lang telewerken vanuit all-inhotel: “Het doet wonderen voor mijn productiviteit”

‘Staycation’, dat kenden we al. Maar had u al van een ‘workation’ gehoord? Werken terwijl je op vakantie bent. Het voordeel van je job uitoefenen terwijl je een kleurtje pakt: het kost je geen vakantiedagen. Touroperator TUI ziet brood in het concept en heeft alvast zeven Belgen en Nederlanders naar Portugal gestuurd om het uit te testen.

Economie ‘Staycation’, dat kenden we al. Maar had u al van een ‘workation’ gehoord? Werken terwijl je op vakantie bent. Het voordeel van je job uitoefenen terwijl je een kleurtje pakt: het kost je geen vakantiedagen. Touroperator TUI ziet brood in het concept en heeft alvast zeven Belgen en Nederlanders naar Portugal gestuurd om het uit te testen.

Zolang het coronavirus rondwaart — en het ziet ernaar uit dat het dat nog vele maanden zal doen — blijft telewerken voor veel bedrijven de norm. Maar altijd weer van thuis uit presteren, zonder deugddoende babbel met de collega’s aan aan het koffieapparaat: dat begint te vervelen. En dus pakt TUI uit met een nieuw vakantieconcept. Of werkconcept, ’t is maar hoe je het bekijkt. De reisorganisator wil zowel voor bedrijven als voor particulieren «inspirerende werklocaties» zoeken in het buitenland, met de nodige ontspanningsmogelijkheden achteraf. Zodat u na het versturen van die laatste mail meteen een borrel kunt drinken op het strand. Een nieuwe omgeving is volgens TUI een stimulans voor de productiviteit en motivatie van de werknemer.

Wonderen

Bij wijze van test zijn zeven Belgische en Nederlandse thuiswerkers voor een week vertrokken naar een all-inhotel in de Algarve, in Portugal — gratis. De proefkonijnen komen uit verschillende bedrijven, die wel telkens actief zijn in de dienstensector. Eén van de gelukkigen is de Antwerpse Els Lagrou (41), werkneemster van sprekersbureau Read My Lips en mama van twee kindjes. «Momenteel zit ik met mijn laptop onder een palmboom met een prachtig zicht op zee», vertelt ze. «Na meer dan zes maanden thuiswerken, kan ik me nu eindelijk eventjes helemaal ontkoppelen van de gezinssituatie. Ik zit hier nog maar twee dagen, maar ik kan toch al zeggen dat het wonderen doet voor mijn concentratie en productiviteit.»

Nochtans was ze naar eigen zeggen met enige scepsis vertrokken. «Ik dacht dat ik te veel zou werken, omdat ik me anders schuldig zou voelen, maar vreesde anderzijds toch ook dat ik me zou laten verleiden door de vakantiesfeer. Maar dat is zeker niet het geval. Het geeft me net een enorme boost. Ik heb niet de behoefte om allerlei intensieve activiteiten te doen, zoals op een normale vakantie, maar geniet juist van de rust. Geen huiselijke taken, geen eten op tafel toveren en ook geen sociale verplichtingen. Gewoon pure concentratie op je werk, en nadien rust.»

Els Lagrou

De zes andere proefkonijnen ziet Els amper: iedereen werkt apart. Een vast programma is er niet: de deelnemers vullen hun dag helemaal in zoals ze dat zelf willen. «Ze bieden hier bijvoorbeeld wel halfuurtjes ontspanning aan, zoals meditatie in de openlucht.»

De cocktail te veel

«Zo’n ‘workation’ kan een flinke boost geven», stelt ook werkpsycholoog Wouter Vrooland. «Velen werken door corona in een huiselijke sfeer, en daarmee gaan veel verplichtingen en afleidingen gepaard. Als je iemand daaruit trekt, kan die daar flink van opknappen en zich meer focussen op z’n werktaken.» Als je baas je zo’n werkvakantie aanbiedt, beschouwen we dat als een soort cadeautje, waardoor we geneigd zijn om er iets voor terug te doen, aldus nog Vrooland. «De productiviteit, maar ook het mentaal welbevinden verbetert als we weten dat we na een intensieve werkdag beloond worden met een mooie wandeling of een lekker etentje.» Al waarschuwt de psycholoog wel voor een cocktail te veel bij zonsondergang. «De werkgever moet duidelijke doelen meegeven of z’n personeel kan zich overgeven aan het vakantieaspect. Daarnaast moet de werkomgeving ook optimaal zijn, net zo goed als op kantoor, en moeten de werkgevers evenveel slapen als thuis, of hun productiviteit slinkt hoe dan ook.»

Voor Els Lagrou is de test alvast geslaagd. «Ik zie mezelf dit volgend jaar opnieuw boeken, voor een weekje», zegt ze. De prijs voor zo’n ‘workation’ — mocht je niet het geluk hebben dat je bedrijf je erop trakteert — is vergelijkbaar met die van een gewone vakantie.