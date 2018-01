Trumps belastinghervorming stemt IMF gunstiger over wereldeconomie Redactie

22 januari 2018

15u27

Bron: Belga 0 Economie Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft vandaag zijn prognoses voor de wereldwijde economische groei opgetrokken.

Het IMF verwacht een positieve impact op korte termijn van de Amerikaanse belastinghervorming en van de gunstige conjunctuur in Europa en Azië, maar waarschuwt beleidsmakers wel dat ze niet mogen achteroverleunen. Het IMF voorspelt voor 2018 en 2019 een wereldwijde economische groei van 3,9 procent, na 3,7 procent in 2017. Die prognose ligt 0,2 procentpunt hoger dan in oktober.

Verenigde Staten

De instelling toont zich vooral positiever over de verwachte economische groei in de Verenigde Staten. Die zou dit jaar 2,7 procent bedragen (0,4 procentpunt hoger dan in oktober) en 2,5 procent in 2019 (+0,6 procentpunt).

Dat is te danken aan de belastinghervorming van president Donald Trump die net voor Kerstmis werd goedgekeurd. Het IMF verwacht dat de belastingverlaging voor bedrijven zal leiden tot meer investeringen, die de Amerikaanse economie tegen 2020 met 1,2 procentpunt extra zouden doen groeien. Ook handelspartners als Mexico zouden daarvan profiteren.

Eurozone

Ook de vooruitzichten voor de eurozone werden verhoogd. Die zou dit jaar met 2,2 procent groeien en volgend jaar met 2,0 procent (telkens 0,3 procentpunt meer dan bij de prognoses in oktober). Voor België was er vandaag geen aparte voorspelling.

"Zowat 120 landen, die goed zijn voor drie kwart van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp), hebben in 2017 een hogere economische groei gekend", blikte het IMF even terug. "Dat is de breedste heropleving sinds 2010."

Waarschuwing

De instelling uit Washington stak wel een waarschuwende vinger op voor de middellange termijn. "Politici en beleidsmakers moeten zich blijven realiseren dat het huidige groeiritme het resultaat is van een samenloop van factoren die niet zullen blijven duren", aldus IMF-hoofdeconoom Maurice Obstfeld.

Zo is de huidige opleving voor een deel te danken aan het stimulerende beleid van centrale banken in de afgelopen jaren. Er kan zomaar iets gebeuren, bijvoorbeeld een onverwacht hogere inflatie, waardoor de gunstige financiële omstandigheden sneller afgebouwd moeten worden. Dat kan voor een schok op de beurzen en tal van andere problemen zorgen.

Overheden, bedrijven en ook particulieren zijn door de lage renteniveaus zijn de laatste jaren ook makkelijk schulden aangegaan. Dat maakt hen erg kwetsbaar en beperkt hun bewegingsvrijheid. Obstfeld vindt dat nu de tijd is om belangrijke hervormingen door te voeren om aan dit soort zaken wat te doen. Ook klimaatverandering, cyberdreigingen en tal van politieke spanningen vormen uitdagingen.

"De volgende recessie kan dichterbij zijn dan we denken, en de munitie waarmee we deze kunnen bestrijden is veel beperkter dan een decennium geleden", besluit de IMF-hoofdeconoom.