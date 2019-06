Trump ziet “goede kans” op deal met Mexico om importheffingen te voorkomen HR

07 juni 2019

20u38

Bron: ANP 0 Economie De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er een “goede kans” is op een deal met Mexico. Daarmee zou de invoering van importheffingen op Mexicaanse producten vanaf maandag voorkomen worden. Als die deal er niet komt, worden veel producten vanuit Mexico vanaf volgende week met een heffing van 5 procent belast. Dat tarief loopt verder op naar mate een deal langer uitblijft.

“Als we een deal kunnen sluiten met Mexico, en die kans is groot, dan gaat Mexico per direct op grote schaal Amerikaanse landbouwproducten inkopen”, schreef Trump op Twitter. Gesprekken tussen de Verenigde Staten en Mexico werden hervat.

Trump gebruikte invoerheffingen tot nu toe vooral als wapen in de strijd om betere handelsvoorwaarden te bewerkstelligen met landen waaronder China. In het geval van Mexico eiste Trump ook dat het buurland meer doet om de instroom in de VS van migranten tegen te gaan. Daarnaast wordt ook gesproken over handel.

Uitstel

Volgens de Amerikaanse vicepresident Mike Pence is er nog een lange weg te gaan in de onderhandelingen. Mexico zou aandringen op uitstel van de heffingen, zodat het land meer tijd krijgt om een antwoord te formuleren op de eisen rondom immigratie van Trump.

De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador zei vrijdag ook hoopvol te zijn voor een akkoord met de VS. “Helaas worden commerciële onderwerpen gemixt met het onderwerp migratie. Daarbij wordt geen rekening gehouden met wat er in Midden-Amerika gebeurt, de ware crisis die zich daar voltrekt”, zegt hij met een verwijzing naar de vluchtelingenstroom.

