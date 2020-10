Trump weigert nog te onderhandelen met Democraten over steunpakket voor economie HAA

06 oktober 2020

22u05

Bron: ANP, AFP, Belga 0 Economie De Amerikaanse president Donald Trump weigert nog langer te onderhandelen met Democraten over een nieuw pakket aan steunmaatregelen voor de economie. Vertegenwoordigers van de president hebben de opdracht gekregen gesprekken hierover te beëindigen, meldt Trump op Twitter.

Trump wijst het laatste voorstel van de Democraten af wil pas na de presidentsverkiezingen een nieuwe wet laten stemmen. "Ik heb mijn vertegenwoordigers gezegd te stoppen met onderhandelen tot na de verkiezingen, wanneer we, direct nadat ik win, een wetsvoorstel voor een groot stimuleringspakket aannemen", twitterde de onlangs uit het ziekenhuis teruggekeerde Trump.

Pelosi

Extra steun vanuit de Amerikaanse overheid wegens de coronacrisis is volgens economen van levensbelang voor een snel herstel van de grootste economie ter wereld. Maar Democraten en Republikeinen kunnen het al maanden niet eens worden over aanvullende stimuleringsmaatregelen, onder andere wegens meningsverschillen over de omvang van zo'n pakket. Dat terwijl veel steunmaatregelen uit het voorjaar al in de zomer afliepen.

Trump beschuldigt de Democrate Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, er nu van “te kwader trouw” te handelen bij de gesprekken.

Eerder op dinsdag waarschuwde Jerome Powell van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de VS, nog dat het uitblijven van snelle en ruime stimuleringsmaatregelen economisch herstel in gevaar brengt. Daarbij benadrukte hij dat de overheid beter te veel dan te weinig steun kan bieden.

Voorstel

Het door de Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden keurde afgelopen vrijdag een nieuw steunpakket ter waarde van 2,2 biljoen dollar (1,9 biljoen euro) goed. De kans was al klein dat dit voorstel het zou halen in de Senaat, waar de Republikeinen een meerderheid hebben. Trump steunt naar eigen zeggen een “heel genereus” steunvoorstel van 1,6 biljoen dollar (1,3 biljoen euro).

Volgens Trump is het voorstel van de Democraten alleen maar bedoeld om “slecht bestuurde Democratische staten te redden” op een wijze “die op geen enkele manier met Covid-19 te maken heeft”. Hij lijkt daarmee te doelen op het voorstel om staten en lokale overheden van extra financiële steun te voorzien nu ze door de crisis krap bij kas zitten.

Beleggers

De Amerikaanse president stelde op Twitter ook dat de economie van de Verenigde Staten er juist heel goed voor staat. Daarbij wees hij op de afnemende werkloosheid na de fikse stijging van het aantal werklozen in het voorjaar. Ook de recordwinsten op de aandelenbeurzen in New York zouden een goed teken zijn.

Beleggers zelf reageerden geschrokken op de tweets van Trump. De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street doken direct na de bekendmaking omlaag.