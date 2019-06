Trump voert druk op China verder op in handelsoorlog HR

06 juni 2019

10u38

Bron: ANP 0 Economie Donald Trump voert de druk in de handelsstrijd met China nog verder op. De Amerikaanse president kondigde aan ruimte te zien voor verdere tariefsverhogingen voor geïmporteerde goederen uit China.

Trump stelde dat momenteel een importtarief van 25 procent geldt op 250 miljard dollar aan goederen die vanuit China naar de Verenigde Staten worden verscheept. “Ik kan daar nog zeker 300 miljard dollar bovenop doen. En dat doe ik op het juiste moment”, aldus de Amerikaan. Hij zei ook dat China er alles aan gelegen is om tot een vergelijk te komen. “Ook Mexico wil niets liever dan een deal”, voegde hij daar aan toe.

De president sprak met journalisten in het Ierse Shannon, vlak voordat hij aan boord stapte van regeringsvliegtuig Air Force One. Hij is op weg naar Frankrijk om de herdenking van D-day bij te wonen.

Tegenmaatregelen

China kondigde vrijwel tegelijkertijd aan de strijd tot het einde toe vol te zullen houden. “De ultieme druk die de Amerikanen uitoefenen heeft de gesprekken tussen China en de VS geen goed gedaan”, meldde het Chinese ministerie van Handel.

De toekomstige richting van de gesprekken hangt volgens Peking af van de houding van Washington. “Als de VS besluiten de handelsspanningen eenzijdig te laten escaleren, dan rest China niets anders dan het nemen van tegenmaatregelen.”