Trump verwacht steun van onafhankelijke Federal Reserve: "Goedkoop geld" MVDB ADN

20 augustus 2018

18u57

Bron: ANP 2 Economie De Amerikaanse president heeft zich tijdens een benefietbijeenkomst kritisch uitgelaten over voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve. Volgens aanwezigen klaagde Trump over de renteverhogingen door de koepel van Amerikaanse centrale banken, onder leiding van de door hemzelf aangestelde Powell. Kritiek door een Amerikaanse president op de Fed is hoogst ongebruikelijk.

De Fed verhoogde de rente dit jaar al vijf keer, waarvan twee keer sinds Powell het overnam van Janet Yellen. Trump zou hebben gezegd dat hij verwachtte dat Powell voor "goedkoop geld" zou zorgen. Een renteverhoging zorgt er juist voor dat geld lenen duurder wordt. De Fed is van plan de rente dit jaar nog twee keer te verhogen.

Hoewel Trump meerdere keren stelling nam tegen de renteverhogingen deed hij dat niet eerder zo op de man gericht als nu. Trump had evenwel ook al geen goede verstandhouding met de voorganger van Powell. Hij klaagde meerdere keren over haar beleid en Yellen op haar beurt uitte kritiek op de plannen van Trump tijdens diens verkiezingscampagne.

De Fed is een onafhankelijk orgaan. In een exclusief interview met persbureau Reuters vandaag ontweek Trump de vraag of hij gelooft in de onafhankelijkheid van de Amerikaanse koepel van centrale banken. Trump gaf in het interview ook aan dat hij niet zal nalaten vaker kritiek te hebben op de Fed als die het beleid van renteverhogingen voortzet.

De opmerkingen van Trump werkten door op de financiële markten. De waarde van de dollar ging omlaag na de kritiek op Powell.